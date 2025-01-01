السفارة الأمريكية بدمشق: الشعب السوري أمام فرصة نادرة لإعادة بناء بلده

أكدت السفارة الأمريكية في العاصمة السورية دمشق، أن الشعب السوري أمام فرصة نادرة لإعادة بناء بلده.

وأضافت "السفارة الأمريكية في دمشق" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: " ملتزمون بالعمل مع السوريين لمساعدتهم على اغتنام هذه الفرصة التاريخية.

وكانت السفارة الأمريكية في العاصمة السورية دمشق، قد أوضحت في تصريحات سابقة لها، أن مسئولين أمريكيين التقوا مع قيادات السلطات المؤقتة الجديدة في سوريا، للتباحث حول عدد من القضايا في الشأن السوري والإقليمي ما بعد رحيل بشار الأسد، وفق ما أرودت وسائل إعلام متفرقة.

وأشارت السفارة الأمريكية، إلى أن المسؤولين الأمريكيون أكدوا على ضرورة منع إيران من الظهور مجددًا في سوريا، مشددين على ضرورة ضمان عملية سياسية شاملة بسوريا، موضحة أن المسؤولون الأمريكيون بحثوا مصير مواطنينا المختفين بسوريا، مشددين على ضرورة تمثيل جميع السوريين.