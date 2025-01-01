وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، و التي تقوم بتلبية مطالب و احتياجات القوات المسلحة من الذخائر الثقيلة وغيرها من المنتجات العسكرية ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لجميع الشركات و الوحدات التابعة للوزارة بصفة دورية.

ومر الوزير " محمد صلاح " على خطوط الإنتاج الخاصة بالمنتجات الحربية بالشركة و المصانع الخاصة بإنتاج و تجميع الذخائر و قذائف الأعماق و الفتيل الانفجاري، كما تفقد المخازن؛ للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية و التي تؤمن عمل الشركة و تكفل التشغيل الأمن لها حالياً و مستقبلاً.

و خلال الجولة تفقد "الوزير" مصنع إنتاج مادة الفورمالدهيد و التي تستخدم في صناعة الأخشاب و المطهرات و الصباغة و البلاستيك، إلى جانب خطوط إنتاج ( اليوريافورمالدهيد -الهكسمين – أقراص الوقود الجاف) و التي تعمل على تغطية مطالب السوق المحلي .

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي ، مصنع المطاط والذي يقوم بإنتاج القناع الواقي وغيرها من المنتجات المطاطية التي تدخل في صناعة الكثير من المعدات العسكرية والمدنية .

كما مر الوزير خلال الزيارة على مصنعي الرزينة و البويات و الذي يقوم بإنتاج البويات المتخصصة و المتنوعة و التي تدخل في خدمة القطاعين الحربي و المدني على حد سواء، كما يتم استخدامها في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ما بين مشروعات الإسكان و المجتمعات العمرانية و الطرق و الكباري على مستوى الجمهورية و تجدر الإشارة إلى أن هذه البويات التي تنتجها شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية تتميز بالعديد من الخواص، حيث تستخدم هذه الدهانات تحت الماء و في كافة الأجواء المناخية المتغيرة.

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس إميل إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي و العضو المنتدب و المهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.