أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، و التي تقوم بتلبية مطالب و احتياجات القوات المسلحة من الذخائر الثقيلة وغيرها من المنتجات العسكرية ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لجميع الشركات و الوحدات التابعة للوزارة بصفة دورية.
ومر الوزير " محمد صلاح " على خطوط الإنتاج الخاصة بالمنتجات الحربية بالشركة و المصانع الخاصة بإنتاج و تجميع الذخائر و قذائف الأعماق و الفتيل الانفجاري، كما تفقد المخازن؛ للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية و التي تؤمن عمل الشركة و تكفل التشغيل الأمن لها حالياً و مستقبلاً.
و خلال الجولة تفقد "الوزير" مصنع إنتاج مادة الفورمالدهيد و التي تستخدم في صناعة الأخشاب و المطهرات و الصباغة و البلاستيك، إلى جانب خطوط إنتاج ( اليوريافورمالدهيد -الهكسمين – أقراص الوقود الجاف) و التي تعمل على تغطية مطالب السوق المحلي .
وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي ، مصنع المطاط والذي يقوم بإنتاج القناع الواقي وغيرها من المنتجات المطاطية التي تدخل في صناعة الكثير من المعدات العسكرية والمدنية .
كما مر الوزير خلال الزيارة على مصنعي الرزينة و البويات و الذي يقوم بإنتاج البويات المتخصصة و المتنوعة و التي تدخل في خدمة القطاعين الحربي و المدني على حد سواء، كما يتم استخدامها في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ما بين مشروعات الإسكان و المجتمعات العمرانية و الطرق و الكباري على مستوى الجمهورية و تجدر الإشارة إلى أن هذه البويات التي تنتجها شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية تتميز بالعديد من الخواص، حيث تستخدم هذه الدهانات تحت الماء و في كافة الأجواء المناخية المتغيرة.
رافق الوزير خلال الزيارة المهندس إميل إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي و العضو المنتدب و المهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
اقتصاد
وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، و التي تقوم بتلبية مطالب و احتياجات القوات المسلحة من الذخائر الثقيلة وغيرها من المنتجات العسكرية ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لجميع الشركات و الوحدات التابعة للوزارة بصفة دورية.