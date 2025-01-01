محافظ المنوفية يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لنهو تشغيل محطة الصرف الصحى بكفر شبرا بلولة

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

حيث أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم وبطاطين لعدد من الحالات الإنسانية نظراً لظروفهم المعيشية والصحية.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي مواطنة بناحية جريس اشمون وأخرى بجنزور ببركة السبع يتضررون من تعدي احد الجيران علي قطعة أرض خاصة بهم والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وخلال اتصال هاتفي وجه محافظ المنوفية رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع رئيس قطاع كهرباء المنوفية باتخاذ الإجراءات العاجلة نحو نهو إجراءات تشغيل محطة الصرف الصحى بكفر شبرا بلولة وعرض الموقف التنفيذى عليه لضمان الانتهاء منه في أسرع وقت.

كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتوفير سيارات كسح للقرية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة استجابةً لمطالب الأهالى .

فيما وجه محافظ المنوفية إدارة مشروع المواقف لفحص شكوي عدد من السائقين بناحية السادات يلتمسون الموافقة علي اصدار تشغيل خط سير من موقف مدينة السادات الي الجيزة تيسيرا علي المواطنين ، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طلب مواطن يلتمس الموافقة علي توصيل التيار الكهربائي لمنزله وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

هذا وأكد محافظ المنوفية أن باب مكتبه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأهالي والتعرف على مطالبهم ووضع الحلول المناسبة لهم حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين .