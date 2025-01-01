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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45553 شهيدا

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45553 شهيد و108379 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت الصحة الفلسطينية في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية وهو ما نتج عنه استشهاد 12 شخص وإصابة 41 آخرين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

في الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل مذكرات اعتقال دولية صادرة بحق زعمائها، يستمر صمت المجتمع الدولي، ما يزيد من معاناة سكان غزة الذين يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مر التاريخ.

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