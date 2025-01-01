مصرع ربة منزل تحت عجلات قطار ركاب في البحيرة

توفيت ربة منزل اليوم الأربعاء، بعدما أصيبت بحادث أليم حين دهسها قطار بخط ( القاهرة- الإسكندرية)، أثناء مرورها عبر شريط السكة الحديد في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من رئيس قسم شرطة كفر الدوار يفيد بالعثور على جثة امرأة تم دهسها بالقطار في منطقة نظير بكفر الدوار.

فور تلقي البلاغ، تحركت الجهات الأمنية وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة ربة منزل جراء الحادث المأساوي أثناء عبورها للطريق، تم نقل جثمان الضحية إلى مستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.