ads
الأربعاء 01 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع ربة منزل تحت عجلات قطار ركاب في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توفيت ربة منزل اليوم الأربعاء، بعدما أصيبت بحادث أليم حين دهسها قطار بخط ( القاهرة- الإسكندرية)، أثناء مرورها عبر شريط السكة الحديد في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من رئيس قسم شرطة كفر الدوار يفيد بالعثور على جثة امرأة تم دهسها بالقطار في منطقة نظير بكفر الدوار.

فور تلقي البلاغ، تحركت الجهات الأمنية وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة ربة منزل جراء الحادث المأساوي أثناء عبورها للطريق، تم نقل جثمان الضحية إلى مستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

البحيرة السكة الحديد اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة اللواء محمود هويدي النيابة العامة امن البحيرة شريط السكة الحديد عجلات قطار قطار ركاب في البحيرة قطار ركاب محافظة البحيرة مدير امن البحيرة مستشفى كفر الدوار مصرع ربة منزل