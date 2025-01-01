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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. محافظ جنوب سيناء: نسبة الإشغالات بالفنادق وصلت لـ100% بالأمس

الاحتفال بالعام الجديد
الاحتفال بالعام الجديد في شرم الشيخ
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قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن الاحتفال برأس السنة والعام الميلادي الجديد كان في كل أنحاء المحافظة، حيث بدأت الاحتفالات في شرم الشيخ منذ شهر من خلال الأضواء والزينة، مشيرًا إلى أنه تم الاهتمام بزيادة جمال المدينة بالاهتمام بالنظافة والاستعدادات بغرف الإسعاف والتأمين الكامل لأنحاء المحافظة.

وأضاف "مبارك" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الكنيسة الكاثوليكية بدأت الاحتفال منذ 24 ديسمبر واستمرت الاحتفالات حتى صباح اليوم، موضحًا أن المحافظة حرصت على الاحتفال مع جميع الفئات والطوائف وكل مستويات الفنادق.

وتابع، أنه كان هناك حرص على زيارة العديد من الفنادق باختلاف مستوياتها لمتابعة كافة العاملين الذين سهروا من أجل تأمين الاحتفالات، موضحًا أن نسبة الإشغالات بالفنادق وصلت إلى 100% وكان هناك رحلة على باخرة عائمة من المدن العائمة تضم حوالي 2500 سائح من مختلف دول العالم وتم تقديم الخدمة لهم على أعلى مستوى.

وأردف، محافظ جنوب سيناء، أن الاحتفالات بالأعياد مستمرة على مدار الشهر الحالي وستظل المحافظة تستقبل الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

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