اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري لمعهد الأورام بجامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية خلال جلسة مجلس الجامعة، أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اعتمد الهيكل التنظيمى والإدارى لمعهد الأورام بجامعة المنوفية، مؤكدا أن اعتماد الهيكل الإداري لمعهد الأورام خطوة حيوية لضمان التنظيم الفعّال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمعهد، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز الكفاءة العامة للمعهد.

وقد انعقدت جلسة مجلس الجامعة بحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بصدور قرار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي لمعهد الأورام والذى يعد مرحلة أولى من مشروع المدينة الطبية والذى صدر قرار رئيس الوزراء بإضافته لكليات ومعاهد الجامعة، وهو معهد علاجي تعليمي بحثي، وملحق به مستشفى لعلاج الأورام، والذى يعد خطوة استراتيجية هامة نحو تحسين الرعاية الصحية المتخصصة وتطوير البحث العلمي في مجال الأورام، بما يضمه من أقسام تعمل بتكامل من أجل خدمة وعلاج مرضى الأورام، ويستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لمستشفى الأورام، بجانب الخدمة البحثية التعليمية لمنح الدرجات العلمية المختلفة في تخصصات الأورام طبقا لمعايير الجودة العالمية، لافتا إلى أن معهد الأورام يعد جزء أساسى فى الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتوجهات القيادة السياسية لتطوير المنظومة الطبية والعلاجية ونظام التأمين الصحى الشامل.

هذا ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور حسام الفل عميد معهد الأورام على مجهوداته فى هذا الشأن، والشكر لجميع من ساهم فى تأسيس المعهد وتجهيزاته الشاملة لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لمرضى الأورام.

وجدير بالذكر أن المستهدف من توسعات المعهد هو زيادة السعه السريرية بطاقة 400 سرير داخلي، 40 سرير رعاية مركزة، 40 سرير عناية متوسطة، 6 غرف عمليات جراحة أورام، و100 كرسي لتلقي جرعات العلاج الكيماوي و3 محطات للعلاج الاشعاعي، وذلك لإستيعاب أكبر قدر من مرضي المحافظة والمحافظات المجاورة، وجميع الخدمات الطبية التي ستقدم داخل معهد الأورام بالجامعة ستتم بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى علاج الأورام.