مهرجان SITFY-Poland يطلق استمارة المشاركة في دورته الثانية

أطلق مهرجان SITFY-Poland استمارة المشاركة في دورته الثانية بثلاث مسابقات، وهي: العروض الكبرى، ومسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، وعروض المونودراما، التي تنطلق خلال الفترة من 15 حتى 18 مايو المقبل، وقد وضعت إدارة المهرجان برئاسة المخرج مازن الغرباوي شروط المشاركة من خلال هذا اللينك: https://shorturl.at/gtiYb

ومن شروط المشاركة على سبيل المثال: تستقبل إدارة المهرجان الفرق المشاركة بعدد 6 أفراد للمشاركين في مسابقتي العروض الكبرى ومسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية و4 أفراد بمسابقة المونودراما مع تحمل إدارة المهرجان تكاليف النقل الداخلي في مدينة كراكوف وكذلك توفير الفضاء المسرحي للعروض المشاركة، ويجب أن تقدم الفرقة ملفا يضم السيرة الذاتية للعرض مدعوما بملف إعلامى كامل والنص المسرحى أيضا.

ومن الشروط أيضا ألا تزيد مدة العرض عن ساعة كحد أقصى لزمن العرض، ويجب أن يتم العرض بناءا على الفضاء المسرحى الذى تحدده إدارة المهرجان ويعرض العرض مرة واحدة فقط صباحا أو مساء حسب تنسيق وتنظيم إدارة المهرجان، ويجب أن يكون العرض مناسبا لطبيعة الفكر والثقافة الإنسانية فى جميع أنحاء العالم، وآخر موعد لتلقي طلبات المشاركة هو 31 يناير 2025، أما بقية الشروط فمعلنة عبر الموقع الرسمي للمهرجان من خلال اللينك الموضوع أعلاه بالبيان الصحفي.

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي أقيم في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي، والتي كانت دورته تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .