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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير التموين يصدر قرارا بتعيين محمد عادل شتا مساعدا للخدمات الرقمية

الدكتور محمد عادل
الدكتور محمد عادل شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية
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 أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عادل شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية.

يأتي ذلك فى إطار التوجيهات بتطوير الأداء المؤسسى وتعزيز كفاءة ديوان عام الوزارة والهيئات التابعة للوزارة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

وحصل الدكتور محمد عادل شتا على بكالوريوس هندسة الكهرباء
تخصص حاسبات وماجستير ودكتوراه فى هندسة الحاسبات فى مجالات الذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور  محمد عادل شتا يتمتع بخبرة سابقة وطويلة منذ عام 1995 فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى، وتدرج فى العديد من المناصب المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى .

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

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