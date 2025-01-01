محافظ البحيرة: تنفيذ 313 مشروعا بـ 19 مليارا و630 مليون جنيه

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد نقله نوعية وطفرة تنمويه غير مسبوقة، وتخصيص استثمارات ضخمة لاقامة مشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية في المحافظة، في إطار الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

مشروعات تنموية بتكلفة 19 مليار جنيه في البحيرة

وقالت محافظ البحيرة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه يبلغ إجمالى عدد المشروعات الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 الخاصة بمديريات الخدمات والشركات والهيئات التابعة للوزارات، 313 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 19 مليار و630 مليون جنيه، في قطاعات متنوعة تمس حياة المواطنين، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز جهود التنمية في المحافظة ودفع عجلة التطوير لخدمة أبناءها.

وأشارت إلي أن الخطة الاستثمارية، تشمل مشروعات في العديد من القطاعات، منها:

قطاع الصحة: 14 مشروعًا بتكلفة إجمالية 574 مليون جنيه.

مديرية الأوقاف: 7 مشروعات بتكلفة 29 مليون جنيه.

هيئة التأمين الصحي: 5 مشروعات بتكلفة إجمالية مليار و440 مليون جنيه.

الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي: 60 مشروعًا بتكلفة 5 مليار و343 مليون جنيه.

قطاع الري: 84 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و767 مليون جنيه.

قطاع التعليم العالي: 5 مشروعات بتكلفة 4 مليار و4 مليون جنيه.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي: 27 مشروعًا.

الهيئة العامة للطرق والكباري: 19 مشروعًا بتكلفة 4 مليار و300 مليون جنيه.

مديرية التضامن الاجتماعي: 3 مشروعات بتكلفة 49 مليون جنيه.

مديرية التموين: 19 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 17 مليون جنيه.

مديرية العمل: مشروع بتكلفة 9 مليون جنيه.

مديرية الطرق والنقل: 8 مشروعات بتكلفة 134 مليون جنيه.

المنطقة الأزهرية: 9 مشروعات بتكلفة 140 مليون جنيه.

الحماية المدنية: 6 مشروعات بتكلفة 40 مليون جنيه.

الشركة المصرية للاتصالات: 27 مشروعًا.

هيئة الأبنية التعليمية: 11 مشروعًا بتكلفة إجمالية 325 مليون جنيه.

قطاع الشباب والرياضة: 7 مشروعات بتكلفة تتجاوز 11 مليون جنيه.

التنظيم والإدارة: مشروع بتكلفة 100 مليون جنيه.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وكما أكدت محافظ البحيرة، أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات وتوقيتاتها المحددة، وتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التنفيذ.