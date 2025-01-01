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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة: استمرار العمل بمكاتب صحة الطالبية ونكلا والصف على مدار 24 ساعة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للتمتع بحياة صحية سليمة وأمنة لكونه أحد مفاتيح التنمية المستدامة .
تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال لقاءه مع الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة مساء أمس لمتابعة ملف المنظومة الصحية للاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .
حيث اعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أنه تم التنسيق مع مدير مديرية الشئون الصحية باستمرار العمل بمكاتب صحة " الطالبية ونكلا والصف " على مدار 24 ساعة بما يساهم في استدامة النظام الصحي وتلقي المواطنين الرعاية الطبية اللازمة علي مدار اليوم . 
وأضاف المحافظ، استمرار ساعات العمل بمكاتب صحة " الحوامدية والبدرشين وجنوب و العياط وأكتوبر والزيدية " حتي الساعة العاشرة مساءً للتسهيل علي المواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .
ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بدراسة إمكانية مد ساعات العمل بباقي الوحدات الصحية تدريجيا للنهوض بالمنظومة الصحية وتحسين خدمات العلاج  والرعاية لجميع المواطنين .

محافظ الجيزة استمرار العمل بمكاتب صحة الطالبية ونكلا والصف ٢٤ ساعة لتوفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين مد ساعات العمل بمكاتب صحه الحوامدية والبدرشين وجنوب و العياط أكتوبر والزيدية حتي العاشرة مساءا أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة مساء