صدور ديوان "بخفة ساحر" لعبده المصري عن قصور الثقافة

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ديوان "بخفة ساحر"، أشعار بالعامية المصرية، للشاعر عبده المصري، ضمن سلسلة "أصوات أدبية".

جاء بالغلاف: يقدم عبده المصري قصيدة شعرية طويلة محملة بشحنات جمالية متصلة ببعضها في خيط جمالي ودلالي على مستوى الشكل والبناء، ونجح الشاعر فى تقديم تراجيديا فاعلة تقوم على البوح وتعرية الواقع وإبراز تناقضاته، فضلا عن مساءلة الماضي لكن من دون تحويله إلى يوتوبيا ساذجة.

من الديوان:

ح تنتهي..

أكيد ح تنتهي..

الحرب، والقصف، وصوت الدانات..

والردم، والنوم في الخيام

وانتظار الصبح، والخوف من الظلام

ودفن البنات..

والعيال، والنسا، والرجال ..

في قبر جماعي..

من غير علامه وشاهد

ومن غير أسامي

أكيد ح تنتهي ..

وح يرجعوا التلامذه للمدارس

والأمهات تجهز الفطار

ويرجع الرجال..

من الدكاكين، والمصانع..

ومكاتب الحكومه

يريحوا فى ساعة المسا

وترجع القهاوى تتفتح..

وتسمعوا الأدان، وجرس الكنيسه

وتفرحوا بجوار الصبي

وسترة الصبيه

وضحكة الحفيد، وفرحة الجدود

وينزاح التراب، والغبار

أكيد ح تنتهي..

ح تنتهي.

ويتابع "المصري":

ده لا متن، ولا هامش..

دي ملحمه، ولا "جلجامش"

و"المهدي" عايب فى السرداب

والكون بيستني وخائف

والشر مطلوق في الميادين

والقتل متصور "لايف"

"عشتار" بتبكي في حضن "إيزيس"

و"أوديب" بيسأل فين "طيبه"

والأرض تخرج من خيبه ..

تخش فى خيبه

وطوفان مغرقنا في أوحال

وبنشكي الحال

ولا جبل يعصم م النار ..

ولا حتى فرار

ولا حد ناجي من الطوفان

ولا منتصر، ولا مغلوبه.

وللشاعر عدد كبير من الدواوين منها "ضماير الغياب، الورد عابر سبيل، على هامش البهجة"، وغيرها، وفاز ديوانه "الحياة ماكانتشى أحلى" بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

سلسلة "أصوات أدبية" تعنى بنشر أعمال الأدباء المصريين في الشعر والسرد، وتصدرها هيئة قصور الثقافة، من خلال الإدارة العامة للنشر، بإدارة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، تصدر برئاسة تحرير الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، ومدير التحرير شعبان ناجي، والغلاف لمحمد بحيري