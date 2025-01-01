إدارة الزمالك تخوض "ميركاتو شتوي" ساخن وزيزو أبرز الملفات

يخوض نادى الزمالك، سوق الانتقالات الشتوية الحالية بقوة، بعد العدد الكبير من لاعبيه، الذى من المفترض ان ينتهى عقده فيه.

فتح الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم، الأربعاء، باب القيد الشتوي للأندية والذى تم مده لينتهي في 8 فبراير المقبل بدلا من يوم 31 من يناير الجارى.

وتعتبر تلك الفترة من القيد الشتوى هى من أهم الفترات الانتقالات للزمالك فى السنوات الأخيرة، بسبب كمية النجوم التى يمتلكها الفارس الأبيض وينتهى عقدها فيه.

كما إنها فرصة لتسجيل لاعبين جدد فى صفوفه، وذلك وفقاً لاحتياجاتهم في الموسم الحالى.

زيزو

لاعبو الزمالك المنتهية عقودهم

حيث يضم الزمالك بين صفوفه 8 لاعبين يحق لهم التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع للزمالك، حيث تنتهى عقودهم بنهاية الموسم.

ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين، أحمد سيد زيزو، وعبد الله السعيد، نبيل عماد دنجا، حمزة المثلوثى، عمر جابر، محمد عبد الشافى، محمود حمدى الونش والتونسي سيف الدين الجزيري.

فيما يمتلك الزمالك بين قائمته 3 لاعبين معارين هم: البولندي كونراد ميشالاك، ومحمد حمدى، والمغربي محمود بنتايك ولم يتم حسم مصير استمرار أى لاعب منهم حتي الآن.

عقبة سيف الدين الجزيري

ويقع الزمالك فى عقبه فيما يخص التونسي سيف الدين الجزيرى، بعد ان قام بالتوقيع علي عقود التجديد للزمالك، لكنها لم تفعل.

ومنح وكيل اللاعب منذ ساعات نادي الزمالك مهلة لمدة أسبوع للحصول على مستحقاته المتأخرة، والتي لم يحصل عليها منذ ما يقرب من 9 شهور، وذلك قبل فسخ تعاقده.