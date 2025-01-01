بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية

استقبلتْ الدكتورة عبير زكريا، القائم بعمل عميد كلية التمريض بجامعة المنصورة، بمقر الكلية، الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، والدكتور محمد يحيى غيده، أمين عام مؤسسة القادة على مستوى الجمهورية، والصحفي أحمد محمد أبو القاسم، نائب المنسق العام للمؤسسة بالدقهلية.

جاء ذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين كلية التمريض ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية لإعداد قيادات في كافة المجالات، بحضور الدكتورة وفاء فتحي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة .

وقد وقع البروتوكول طبقًا لقرار مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة في شهر سبتمبر 2024، من جانب الكلية بالتفويض، الدكتورة عبير زكريا، القائم بعمل عميد الكلية، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ومن جانب المؤسسة الدكتور محمد يحيى غيده، أمين عام المؤسسة، مفوضًا عن الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

يأتي هذا البروتوكول في إطار حِرص كلية التمريض على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد قيادات في كافة المجالات من خلال مشروع إعداد القادة (Q.L.P)، وتأهيل قيادات وكوادر شبابية لتولي المسؤولية الإدارية والبرلمانية والمحلية في البلاد، وفي شتى مناحي الحياة بالإضافة إلى تنمية القدرات الخاصة لدى الشباب في شتى المجالات، حيث يهدف المشروع إلى بناء جيل جديد يعتمد على العلم والمعرفة والاجتهاد والاختراع والابتكار، بالإضافة إلى نشر الوعي لدى جموع الشعب المصري وبث ثقافة العمل الجماعي.

ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول التعاون معًا من خلال الطاقات والقدرات والإمكانات المتاحة لهما، وعقد دورات وبرامج لتحقيق أهداف المشروع، وعقد مؤتمرات وندوات علنية وتثقيفية والمشاركة في المؤتمرات على كافة المستويات، والمساهمة في العمل الخدمي على مستوى المحافظة وتأهيل وتدريب الراغبين في التقدم للمناصب التنفيذية القيادية بالدولة.

ويتضمن البروتوكول البرامج المقترحة، وتشمل: برنامج سفراء الوعي، برنامج القيادات الإدارية والتنفيذية الرفيعة (Q.L.P)، وبرنامج التخطيط الاستراتيجي، والأمن القومي، وبرنامج الإعلام، وصناعة الرأي العام، وحروب الجيل الرابع، وبرنامج سفراء الوعي التكنولوجي، وبرنامج رفع كفاءة العاملين بمؤسسات الدولة، وبرنامج (T.O.T)، وبرنامج 1000 قائد محترف، ومبادرة المواطن القدوة.

وأعربت الدكتورة عبير زكريا عن سعادتها بهذا التعاون، مشيدة بجهود مؤسسة القادة لدعم وتمكين الشباب والمرأة في كافة المجالات.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد الشريف بجهود جامعة المنصورة العريقة في شتى المجالات، سواء العلميَّة أو الطبِّيَّة أو الاجتماعية أو الخدمية، متمنِّيًا تعاونًا مثمرًا بين كلية التمريض والمؤسسة.

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