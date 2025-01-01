محافظ الفيوم يتابع الأعمال الإنشائية بمصنع يازاكي مصر للضفائر الكهربائية للسيارات

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، لمتابعة الأعمال الإنشائية بمصنع "يازاكي مصر للضفائر الكهربائية للسيارات"، المقام بمنطقة منشاة كمال التابعة لمركز الفيوم، كأول مصنع أجنبي بالكامل، في أول منطقة استثمارية حرة بالمحافظة.

جاءت زيارة المحافظ، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ المشروع، وكذا الموقف النهائي لأعمال توصيل المرافق وأعمال الرصف الخرساني للمشروع، تمهيداً لافتتاح المرحلة الأولى منه بالربع الأول من العام الجديد 2025.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، والدكتورة منى سليمان مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الاسكان، والمهندس أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق ببني سويف، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، ووسام فرحات مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية، وممثلي شركات المرافق والخدمة، وكافة الجهات المعنية، وممثلي شركة "جليدز" استشاري إدارة المشروع.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مع ممثلي شركات المرافق والخدمة، الموقف النهائي لتوصيل المرافق بمصنع "يازاكي مصر للضفائر الكهربائية للسيارات"، كما تابع أيضاً، موقف أعمال الرصف الخرساني وإزالة التعارضات التي تُعيق أعمال الرصف، واطمأن المحافظ أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق وإزالة كافة التعارضات للبدء الفوري في أعمال الرصف الخرساني، كما وجه المحافظ، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق، بضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من أعمال الرصف خلال ثلاثة أشهر من الآن، لتيسير الحركة المرورية داخل المنطقة الاستثمارية بالكامل.

كما وجه "الأنصاري"، مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية، للتنسيق لعقد اجتماع، يضم المقاول المسئول عن تنفيذ المشروع، ومسئولي شركات المرافق والخدمة، وممثلي كافة الجهات ذات الصلة، لتوحيد الجهود، ووضع خطة محددة لتكثيف معدلات العمل خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من كافة الأعمال الانشائية بالمشروع، والتي تضم المباني الإدارية والخدمية، ومنطقة التصنيع، والمنطقة الحرة، تمهيداً لافتتاح المشروع في الموعد المحدد، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تيسير الإجراءات، وتوفير الدعم اللوجيستي، وإزالة كافة المعوقات، لضمان نجاح هذا المشروع العملاق، الذي يُعد الأول من نوعه بمصر، والذي يُسهم في توفير نحو 3 آلاف و500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، لافتاً إلي اهتمام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمشروع، ومتابعاته المستمرة، كأول مصنع أجنبي بالكامل، في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم.

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