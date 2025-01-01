اتحاد الكرة يفتح باب القيد الشتوى أمام الأندية

فتح الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الأربعاء، باب القيد الشتوي للأندية، والذي تم مده حتى 8 فبراير المقبل بدلاً من يوم 31 من يناير الجاري، حتى يتثنى للأندية لدعم صفوفها فى الميركاتو الشتوى.



وقرر اتحاد الكرة أن تكون فترة الميركاتو الشتوى للأندية 39 يومًا، بدلاً من 31، بحيث تبدأ من يوم 1 يناير وتنتهى يوم 8 فبراير، حتى يصبح أمام كل فريق الوقت الكاف لإبرام التعاقدات التى يرغب فيها.

وسيكون هذا الميركاتو قوى وشاق بالنسبة للفرق الكبرى فى الدورى المصرى، حيث يبحث الزمالك عن التجديد لثمانى صفقات فى فريقه، ودعم صفوفه خلال الميركاتو بصفقات تلبى احتياجات الفريق.

بينما يوجد فى الأهلى 10 لاعبيبن يحق لهم الرحيل دون العودة للقلعة الحمراء، يبحث المارد الأحمر التجديد مع بعض منهم، ويسعى لبيع الباقى.