بمناسبة العام الميلادى الجديد.. محافظ أسوان يقدم التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية

بعث اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد، كما قدم المحافظ التهنئة أيضاً لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والوزراء ، ومختلف طوائف وفئات المجتمع الأسوانى .

اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان

2025 عام جنى ثمار المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام

وتمني أن يكون 2025 عام خير ونماء وتنمية لتحقيق المزيد من الآمال والطموحات لأبناء هذه المحافظة العريقة من خلال استكمال العديد من المشروعات الخدمية والتنموية والإستثمارية التى ستساهم فى أحداث نقلة نوعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، ليكون العام الجديد عام الحصاد وجنى ثمار للمشروعات التى تم وجارى العمل بها بكافة قطاعات العمل العام لتلبى الإحتياجات والمطالب الجماهيرية .

وطالب محافظ أسوان بأهمية مساندة ودعم المجتمع الأسوانى للجهود الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد، مع تكثيف المشاركة الإيجابية البناءة لتكون أسوان دائماً فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.