نائب محافظ الفيوم يعقد لقاء لخدمة المواطنين بقريتي أبو شنب وتلات لبحث الشكاوى

عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية أبو شنب، التابعة لمركز أبشواى، التقى خلاله 26 حالة من أهالي القرية، بالإضافة إلى فحص 19 طلب ورقي، وذلك بحضور هانى رجب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، وممثلي الجهات المعنية، كما عقد لقاءً لخدمة المواطنين بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم، بحث خلاله 30 شكوى ومطلباً للأهالي، وذلك بحضور خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ووجه نائب المحافظ، بدراسة المطالب والشكاوى وسرعة إيجاد الحلول اللازمة لها.

وفي السياق نفسه، عقد كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بحضور سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، بحث خلاله 7 حالات، ولقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بحضور محمد فتحي رئيس الوحدة مركز ومدينة سنورس، بحث خلاله 9 حالات.

كما عقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله 20 مطلباً، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، كما عقد لقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بحث خلاله 15 مطلباً، وذلك بحضور شيرين محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وممثلي الجهات المعنية.

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها في لقاءات خدمة المواطنين بمختلف المراكز، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

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