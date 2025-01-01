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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"فكرة تراودني منذ فترة".. حكيم يعلن نيته اعتزال الغناء في 2025

حكيم
حكيم
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تصدر مطرب الأغنية الشعبية حكيم التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن نيته اعتزال الغناء في 2025، خلال تصريحات إذاعية في سهرة ليلة رأس السنة. 

وقال: "في حاجة معينة تروادني بقالها فترة، هي أني أبطل مزيكا، ولو عدت 2025 احتمال أبطل غناء، الموضوع ده بيراودني من زمان، والدنيا مليانة مطربين والشباب طالعين كويسين".

وتابع حكيم: “أنا مفيش حاجة مضيقاني من الفن خالص، الفن مهنتي حبيت اشتغلها وحبيت أكون في الكارير ده من صغري، والحمد لله الناس حبتني والغناء وصلني لقلوب الناس وحبيبت الناس فيا، وأنا فرحان بحب الناس ليا، مهنة الفن لذيذة وقربتني من قلوب الناس”.

حكيم ينعي أحمد عدوية: مع السلامة يا عم الشغلانة كلها

نعى المطرب الشعبي حكيم، أحمد عدوية مطرب الأغنية الشعبية الذي وافته المنية منذ قليل، حيث نشر صورة الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وعلق حكيم عليها قائلًا: “الله يرحمك ويغفرلك يا اللي كنت سبب في حبي للغنى، اتربيت على سماع اغانيك وجمال صوتك وحلاوة وبساطة أدائك، مع السلامة يا عم أحمد عدوية عمي وعم الشغلانة كلها البقاء لله أدعو له بالرحمة”.

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