استخراج بذرة لب بطيخ من داخل رئة مريض بمستشفي صدر دمنهور.. صور

نجح الفريق الطبي بمستشفى الصدر بدمنهور، فى اجراء عملية استخراج جسم غريب "بذره لب بطيخ " من داخل الرئة اليمني لمريض يبلغ من العمر 79 عامًا، عن طريق وحدة المناظير الموجودة بالمستشفي فى أول عمليه لجهاز التخدير الجديد.

وحضر المريض للمستشفى وهو يعاني من كحه مستمره وصعوبة فى النفس لاتسجيب للعلاج التقليدى وآلام مزمنة بالصدر مع الكحه المستمرة، وبعد الفحص الطبي الدقيق وعمل الأشعة بواسطة الفريق الطبي بالمستشفى، تم اكتشاف جسم غريب بالرئة اليمني.

استخراج بذرة لب من رئة مريض

وعلى الفور تم تجهيز المريض للعملية، وتم بفضل الله استخراج الجسم الغريب " بذرة اللب"، هذا وقد تحسن المريض بعد استخراج الجسم الغريب وذلك دون أى مضافعات بعد العملية.

جدير بالذكر أن هذا النوع من التداخلات كان يتم تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية، لعدم وجود جهاز تخدير، وتم توفير جهاز التخدير والتعاقد على استشارى تخدير واستشارى جراحة القلب والصدر بالمستشفى.

تمت العملية تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعال استشارى ورئيس قسم المناظير، الدكتور محمد عمارة استشارى الأمراض الصدرية والمناظير الشعبية، واستشارى التخدير الدكتور أحمد الزلبانى، عفاف محمود طعيمة، مشرفه القسم ومساعد الإجراء .

وأشاد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العملية ، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة وسلامة المواطنين واطلاق حزمة من المبادرات الرئاسية المختلفة الخاصة بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن الدولة تُولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي ، والدكتورمحمد السبعاوي مدير المستشفى وللفريق الطبى المشارك، وفريق التمريض وكافة العاملين بالمستشفى تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري .

كما أكد الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية أن ذلك يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لاهالي البحيرة ، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة و الطارئة .

ووجه الشكر لكل من يعمل بمستشفى الصدر بدمنهور لمجهودهم المتميز ، ونجاحهم فى اجراء مثل هذه العمليات ، التى تمنح الأمل للمريض وتزرع الثقة فى نفس كل مواطن ، وأنّ جميع من يعمل بها هدفهم الإرتقاء بخدمة المواطن وتقديم أفضل أداء.