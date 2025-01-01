ads
الأربعاء 01 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 4 أشخاص بتهمة سرقة مواد بترولية في القطامية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بسرقة مواد بترولية من أحد خطوط أنابيب البترول بدائرة قسم شرطة القطامية.

وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيام عدد من الأشخاص بالتردد على الظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر" لسرقة المواد البترولية من أحد خطوط أنابيب البترول.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، وعثر بحوزتهم على (بندقية آلية وعدد من الطلقات- السيارة المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية" بداخلها 25 ألف لتر سولار - مجموعة من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد الربح المادى والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية السلاح النارى المواد البترولية