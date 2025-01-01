وزير الصناعة والنقل يتفقد مشروع إنشاء ورشة صيانة جرارات GE الجديدة| صور

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية بمشروع إنشاء ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة المقامة على مساحة 40 ألف متر مسطح (9.5 فدان) والتي نفذتها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

وكان في استقباله كل من المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة، والمهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

وتفقد الوزير التشطيبات النهائية لأقسام الورشة المختلفة التي وصلت معدلات تنفيذها إلى 95% حيث تم تفقد الجمالون الرئيسي الذي يقع على مساحة 10000متر2، والذي ينقسم إلى ورشة للصيانة بارتفاع 13 متر بها مشايات علوية (منسوبين) و7 سكك على أعمدة معدنية ومجاري خرسانية و6 أوناش علوية حمولة من (10: 50) طن، بالإضافة إلى ورشة للعمرات الثقيلة بها أوناش علوية ومخزن لقطع الغيار الثقيلة ومخزن لقطع الغيار الخفيفة، وكذا رصيف التحميل وورشتي الصيانة الخفيفة ومخرطة العجل الأرضية والجمالون الخاص باستقبال وفحص الجرارات والمقام على مساحة 200 متر والجمالون الخاص باختبار تحميل الجرارات والمقام على مساحة 300 متر ومنطقة تخزين الجرارات التي تتسع لنحو 40 جرارا، كما تم تفقد المبنى الإداري المقام على مساحة 1600 م2 والمكون من ثلاثة أدوار والذي يشمل المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات والتدريب والخدمات ومصلى وبوفيه وعيادة.

كما اطلع الوزير على الموقف التنفيذي النهائي لأعمال شبكات الكهرباء وشبكة صرف المطر وأعمال التهوية والتكييف وشبكة التغذية وصرف الزيوت والصرف الصحي بالإضافة شبكات البيانات.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال جولته التفقدية، أن إنشاء هذه الورشة العملاقة يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمس عناصر هي (الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري) وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33 ورشة قائمة -إنشاء 10 ورش جديدة)، كما تأتي في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

ولفت إلى التعاون مع شركة وابتك التمريكية وأنه تم إنشاء هذه الورشة الجديدة بمنطقة مهمشة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات المختلفة لجميع الجرارات الموردة من الشركة والتي تتمتع بأحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وذلك بغرض الدعم المستمر لقوة الجر بالسكة الحديد، بما يسهم في تقديم أفضل مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذا المساهمة في أعمال نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية.

وأضاف، أن الورشة سيتم إمدادها بأحدث أنواع المعدات ذات التكنولوجيا العالمية وأن يتوافر بها أطقم من المهندسين والفنيين المصريين للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة إلى جانب عدد من خبراء شركة وابتك الأمريكية، خاصة وأنه تم تدريبهم وفقًا لأعلى مستويات التدريب على أيدي خبراء شركة وابتك سواء في أمريكا أو في مصر.

كما أوضح الوزير، أنه تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز وأيضا جار التعاون مع شركة سوتيك إيجيبت لصيانة وعمرة العربات المجرية بورشة أبو غاطس ومن المخطط إنشاء ورشة جديدة بمنطقة أبو زعبل لصيانة وعمرة هذه النوعية من العربات.

وكرم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية 30 عاملا بالهيئة منهم (2 مهندس، 2 رئيس قطار، 14 قائد قطار ومساعديهم، 1 مشرف قطارات، 1 مضيف قطار، 3 خفير وفني منفذ، 3 ملاحظ بلوك، 2 ملاحظ تكييف وخراط، 1 مستصحب عربة القوى، 1 فني براد) والذين قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات، ومنعوا مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب وتميزوا في أداء أعمالهم، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل للعنصر البشري بالسكة الحديد باعتباره أحد مكونات الخطة الشاملة لتطوير السكك الحديدية.

وفي بداية كلمته خلال فعاليات التكريم قدم الوزير التهنئة باسمه وكل العاملين بوزارتي الصناعة والنقل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما قدم الوزير الشكر للمكرمين على ما قاموا به من أعمال ساهمت في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة، مؤكدا أن هؤلاء المكرمين نماذج مشرفة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ويجب أن يتفانى جميع العاملين في الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكات الهيئة، مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أحد عناصر نجاح المنظومة وفي إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وأكد على ضرورة استمرار تأهيل وتدريب العنصر البشري فنيا وثقافيا وتوفير الرعاية الصحية المتميزة له وكذلك خلق بيئة عمل مناسبة تتسم بالعدالة والشفافية، بالإضافة إلى تقديم خدمات مميزة للعاملين بنادي السكة الحديد وأعلى مستويات الخدمة الطبية بمستشفى السكة الحديد، كما سيتم المحافظة على أصحاب الخبرات من طوائف التشغيل ممن يقومون بالإنتاج.

وأضاف، أن من سيثبت تعاطيه للمخدرات سيتم فصله فورا، وأن على كافة قائدي القطارات الالتزام بالتعليمات واللوائح الخاصة بالتشغيل وعدم غلق جهاز ATC نهائيا ومن سيغلق الجهاز سيتم فصله، وذلك ضمن إجراءات السلامة والأمان ومضاعفة حافز الكيلو متر النظيف لقائدي القطارات ممن يحققون الضوابط الآتية (عدم التسبب في وقوع أي حادثة قطار على خطوط شبكة السكك الحديدية- عدم إغلاق جهاز ATC والمحافظة علي سلامة الركاب والقطار - الالتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات للمحطات- الاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج، وكذا العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير السكك الحديدية الجاري تنفيذها سواء مشروعات نظم الإشارات أو المحطات أوتطوير السكة او انشاء الخطوط الجديدة وغيرها والمحافظة على كافة الأصول ومهمات وقطع غيار السكك الحديدية.

وأشار إلى أن المحافظة على تلك المهمات مسؤولية كافة العاملين بالهيئة ويجب أن يتفانى جميع العاملين في المحافظة عليها لافتا إلى أن هناك خطة لتوطين صناعة قطع الغيار المختلفة ضمن خطة توطين مختلف الصناعات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي كما استمع الوزير خلال اللقاء إلى مقترحات عدد من العاملين فيما يتعلق بمنظومة العمل بالسكك الحديدية.

وألقى هشام عبد الواحد نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشؤون المالية كلمة تحدث فيها عن الإنجازات الكبيرة التي شهدتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال الفترة الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه بعد أن كانت السكة الحديد تنقل 800 ألف راكب يوميا أصبحت تنقل الآن 1.2 مليون راكب يوميا، وبعد أن كانت تنقل 4 مليون طن بضائع سنويا أصبحت تنقل الآن 8 مليون طن بضائع في العام، وبعد أن كانت السكة الحديد تعاني من ضعف مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات، حيث ارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظمت مواعيد وخدمات القطارات وأنه من المستهدف للوصول في 2030 إلى طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويا وكذلك الوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللحكومة المصرية ولنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة على الدعم المستمر لمنظومة السكك الحديدية.

وأضاف، أن هناك رسالة يطلب من الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إيصالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء فيها "أننا العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بكل طوائفها نرسل لفخامته رسالة حب وتقدير واحترام وإخلاص ودعاء إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظه لمصرنا الغالية، كما أن العاملين بالسكك الحديدية يتعهدون باستكمال مشوارهم لتطوير السكك الحديدية والوقوف الدائم خلف دولتهم وخلف رئيسهم ويقولون لفخامة الرئيس سر على بركة الله نحو مصر الحديثة والله الموفق".

ومن جانبه أكد الوزير أننا ندعو الله عز وجل أن يبارك جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويسدد خطاه، لافتا إلى أن الإنجازات والتنمية الشاملة التي تحققت في مختلف المجالات لم تكن لتتحقق لولا العزيمة والإصرار والإرادة القوية لفخامة الرئيس وشجاعته ورؤيته الثاقبة للأمور وحبه للوطن وتفانيه من اجل خدمة الشعب المصري العظيم.

وأكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق أن كل العاملين بالسكك الحديدية ومترو الانفاق يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويقفون خلفه لاستكمال مسيرة بالإنجازات الكبيرة في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق وفي كافة المجالات بالدولة المصرية.