ارتفاع عدد المهاجرين الذين عبروا القنال الإنجليزي إلى بريطانيا بنسبة 25% في 2024

ارتفعت أعداد المهاجرين الذين عبروا القنال الإنجليزي (بحر المانش) إلى المملكة المتحدة بنسبة 25% في عام 2024.

وبحسب إحصاءات مؤقتة صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة في عام 2024 بعد عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة بمقدار الربع عن العام السابق، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.

وكشفت الإحصاءات أن نحو 36 ألفا و816 شخصا قاموا بهذه الرحلة في عام 2024، بزيادة قدرها 25% مقارنة بـ29 ألفا و437 شخصا وصلوا في عام 2023، ومع ذلك، انخفض الإجمالي بنسبة 20% عن الرقم القياسي البالغ 45 ألفا و774 وافدا في عام 2022.

وكانت آخر عمليات العبور في 2024 في 29 ديسمبر، عندما قام 291 شخصا بالرحلة من فرنسا إلى بريطانيا في ستة قوارب.

ولم تسجل وزارة الداخلية البريطانية أي عمليات عبور أخرى خلال اليومين المتبقيين من عام 2024، وسط ظروف جوية عاصفة.

وهذا يعني أن عام 2024 شهد ثاني أعلى عدد من الوافدين في عام واحد منذ بدء تسجيل بيانات عبور القناة في عام 2018.