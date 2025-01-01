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الأربعاء 01 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عارضو وحدة أيادي مصر يشاركون بمعرض "كنوز" للحرف اليدوية والتراثية بالغردقة.. صور

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
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شارك عدد من عارضي وحدة أيادي مصر بالفيوم، فى فعاليات معرض "كنوز" للحرف اليدوية والتراثية، الذي أقيم بالممشي السياحي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 20 إلى 30 ديسمبر 2024، بمشاركة عدد كبير من الفنانين والعارضين، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وتحت إشراف الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

حيث قام عارضو "أيادي مصر" من أبناء محافظة الفيوم، بعرض منتجاتهم التي تشتهر بها المحافظة من السجاد اليدوي، والخوص، ومنتجات النخيل، ومنتجات الجلود، والمشغولات اليدوية، ولاقت منتجاتهم إقبالاً كبيراً واستحساناً من الزائرين، لما تتمتع به من دقة عالية فى الخامات والتصميمات.

جدير بالذكر، أن تلك المعارض تأتي في إطار حرص الدولة علي دعم الأسر المنتجة، والحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية، فضلاً عن تعزيز فرص الترويج للحرفيين، وتسويق منتجاتهم الحرفية المتميزة.

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