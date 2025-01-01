نقيب معلمي بني سويف: 2 مليون جنيه قروض حسنة خلال 2024

أعلن مصطفى الديب، نقيب المعلمين ببني سويف، أنه تم صرف مبلغ وقدره 2 مليون جنيه، قروض حسنة للمعلمين على مستوى المحافظة، خلال عام 2024.

صرف 2 مليون جنيه قروض حسنة لمعلمي بني سويف خلال العام 2024



وأوضح نقيب المعلمين أن القرض حسن، ما بين قرض قيمته 5 آلاف جنيه، وآخر قيمته عشرة آلاف جنيه، مؤكدا أن النقابة لا تألوا جهدا فى دعم المعلمين ومساندتهم فى كل المواقف، بالإضافة إلى أن النقابة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمعلمين وأسرهم .

ويذكر أن القرض الحسن خصص لحالات الزواج الحديث، ولم يمر عليه أكثر من عام، وقيمته عشرة آلاف جنيه، وقرض تعليمي للمعلم الذي لديه أولاد في المراحل التعليمية المختلفة، وقيمته خمسة آلاف جنيه، وآخر لبعض الحالات الطارئة والظروف القهرية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي للمعلمين.

وأكد نقيب المعلمين، أن دائما النقابة تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم، ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كافة الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البعد الاجتماعي للمعلم.