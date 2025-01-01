دورة تدريبية تثقيفية لأئمة كفرالشيخ في التوعية الأسرية والسكانية

شاركت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، في فاعليات الدورة التدريبية التثقيفية للائمة في التوعية الأسرية والسكانية، والتي تنظمها مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، من 30 ديسمير حتي يوم الخميس المقبل من شهر يناير الجاري، ضمن التعاون المشترك بين وزارتي الصحة والأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر وتثقيف الأئمة والواعظات في كافة فروع المعرفة بأوقاف كفر الشيخ.

وتُقام الدورة، تحت رعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سمر عارف وكيل المديرية، وبإشراف فضيلة الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الشيخ محمد عثمان بسطويسي مسئول التوعية الأسرية والسكانية وتنظيم الأسرة بوزارة الأوقاف

حاضر في الدورة: الدكتور حازم موسى مدير إدارة تنمية الأسرة بالمديرية، والدكتور إبراهيم رجب

مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، والدكتورة رحاب سامي مدير إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، وبمشاركة أئمة المساجد والواعظات بمحافظة كفر الشيخ.

وقال الدكتور حازم موسي مدير إدارة رعاية الأسرة، أن هذه الدورات تساهم بشكل كبير في زيادة ونشر الوعي الأسري والمجتمعي وتهتم وزارة الصحة بقضايا الأسرة والجوانب الصحية، ومعالجة مشكلاتها، وتعزيز تماسكها وأستقرارها،

وتساهم، الندوات التثقيفية والتوعوية التي تقدمها وزارة الصحة في الحد من ظاهرة الزواج المبكر، وتحقيق تكاتف مجتمعي يهدف إلي الأستقرار للمجتمع،

وأكد المحاضرين، أن الإسلام أهتم بإعداد الإنسان إهتمامًا كبيرا، بداية من تكوين الأسرة، ومرورًا بمراحل الحمل والولادة والرضاعة حتى ينمو الإنسان في صحة جيدة وبيئة صحية سليمة.

وأكدوا ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة فيا يتصل بقضايا المرأة والأسرة، مؤكدين ان تنظيم الأسرة قضية شرعية ووطنية، فالكثره التي تدعو الي المباهاه هي الكثرة النافعة القوية المنتجة التي لا يمكن أن تكون عالة على الآخرين في طعامها وكسائها ودوائها.

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