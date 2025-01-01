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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

احتفال المكسيك بالعام الميلادي الجديد| فيديو

احتفال المكسيكيون
احتفال المكسيكيون بالعام الميلادي الجديد
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عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو لاحتفالات رأس السنة والعام الميلادي الجديد.

ويظهر الفيديو، احتفال المكسيك بالعام الميلادي الجديد، في مدينة مكسيكو سيتي، حيث شهدت المدينة الاحتفال بالألعاب النارية والأضواء.

وكانت منطقة المحيط الهادئ استعدت لتكون الأولى التي تستقبل العام الجديد 2025، وسط توقعات بإقامة عروض مبهرة للألعاب النارية وتجمعات في الهواء الطلق.

وأضاءت معالم أوكلاند، أكبر مدينة في نيوزيلندا، في منتصف الليل، لتكون أول مركز دولي رئيسي يرحب بالعام الجديد.

وبدأت الألعاب النارية وعرض الليزر في "سكاي تاور" لمدة خمس دقائق و30 ثانية بالعد التنازلي لمدة 10 ثوان على قاعدة البرج.

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