تأجيل محاكمة اللاعب رجب عمران بتهمة دهس 3 أشخاص في أوسيم لـ 22 يناير

قررت محكمة جنح شمال الجيزة، تأجيل محاكمة اللاعب رجب عمران فى اتهامه بدهس 3 أشخاص لجلسة 22 يناير الجاري.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ

بالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة رجب عمران لاعب كرة قدم بأحد أندية الدوري الممتاز، وتروسيكل يستقله 3 أشخاص مما تسبب في إصابتهم، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عقب ذلك تلقى المركز إشارة من المستشفى بمصرع "سمارة ب"، و"عادل ع" متأثرين بإصابتهما، بينما يصارع الثالث الموت داخل المستشفى.

فيما تحفظت القوات على اللاعب وسيارته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

