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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية: نشكر الله على سلام وأمان بلادنا ونصلي أن تكون السنة الجديدة بداية أمل ورجاء

الدكتور أندرية زكي
الدكتور أندرية زكي
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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور شعب الكنيسة، وبمشاركة الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، وعدد من رعاة وشيوخ الكنيسة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نهنئ جميع المصريين بمناسبة بداية عام جديد، نشكر الله على سلام وأمان بلادنا، ونصلي أن تكون السنة الجديدة بداية أمل ورجاء لجميع المصريين، مليئة بالسلام والخير".

ومن المقرر أن تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بالاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد 5 يناير 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية. 

يترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة قيادات الدولة والشخصيات العامة.

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