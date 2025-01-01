زعمت جماعة الحوثيين في اليمن أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "MQ-9" أثناء تنفيذها "مهام عدائية" في أجواء محافظة مأرب.
وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان اليوم الأربعاء، إن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
بوابة العرب
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق مأرب
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زعمت جماعة الحوثيين في اليمن أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "MQ-9" أثناء تنفيذها "مهام عدائية" في أجواء محافظة مأرب.
زعمت جماعة الحوثيين في اليمن أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "MQ-9" أثناء تنفيذها "مهام عدائية" في أجواء محافظة مأرب.