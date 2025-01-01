ads
الأربعاء 01 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق مأرب

مسيرات MQ-9
مسيرات MQ-9
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زعمت جماعة الحوثيين في اليمن أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "MQ-9" أثناء تنفيذها "مهام عدائية" في أجواء محافظة مأرب.
وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان اليوم الأربعاء، إن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

الحوثيين في اليمن الصن إسقاط طائرة أمريكية أسقاط طائرة طائرة مسيرة أمريكية صاروخ أرض جو مسيرة أمريكية