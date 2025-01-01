الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق مأرب

زعمت جماعة الحوثيين في اليمن أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "MQ-9" أثناء تنفيذها "مهام عدائية" في أجواء محافظة مأرب.

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان اليوم الأربعاء، إن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض جو محلي الصنع.