جامعة حلوان تنظم قوافل طبية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان قوافل طبيه توعوية وذلك بمناطق الإسكان الاجتماعي ب (290) فدان بمدينة 15 مايو، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، يأتي ذلك انطلاقا من مشاركة الجامعة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

حيث نظمت القوافل تحت إشراف الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بالتعاون مع الدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان، الدكتور ناصر حمزاوي مدير عام مستشفى الطلبة بجامعة حلوان والدكتورة ميادة حازم مدير مشروع القوافل الطبية التوعوية.

وتم تقديم خدمات طبية متكاملة على مدار يومين من خلال قوافل طبية شملت جانبين رئيسيين: الخدمات العلاجية والتوعية الصحية.

وفي الجانب العلاجي، تم تخصيص خمس عيادات طبية استقبلت 1250 مريض موزعين كالتالي:

- عيادة الأطفال: 294 مريض

- عيادة الباطنة: 257 مريض

- عيادة الجلدية: 247 مريض

- عيادة الأنف والأذن: 241 مريض

- عيادة العظام: 211 مريض

وتم تزويد القوافل بصيدلية متكاملة لصرف الأدوية اللازمة للمرضى مباشرة بعد الكشف الطبي.

أما في جانب التوعية الصحية، فقد تضمنت القوافل ندوات تثقيفية متخصصة تناولت:

- صحة المرأة والصحة الإنجابية

- التعامل مع الأمراض المزمنة (السكري، ضغط الدم، أمراض القلب)

- رعاية مرضى الأورام

- مخاطر تعاطي المخدرات وطرق علاج الإدمان

يذكر أنه تم خلال العام الجامعي السابق تنظيم ستة قوافل طبية للمناطق الأكثر احتياجا للبيئة المحيطة بالجامعة من خلال إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان.

وجاء ذلك تحت إشراف عام من كلا من، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، وتنظيم محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، عصام زكي مدير الإدارة المركزية للنشاط الاجتماعي و الرحلات، الطالب يوسف أحمد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، وبالتعاون مع الدكتور مجدي عابد، مدير عام المنطقة الطبيه بمدينه 15 مايو، والدكتور سيد شحات، مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة.