علاقة الشريط الوردي بسرطان الثدي

يعرف شهر أكتوبر عالميًا باسم “أكتوبر الوردي” بسبب تخصيصه للتوعية بسرطان الثدي، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي بهذا المرض، التشجيع على الفحص المبكر، ودعم الأبحاث والمصابين، اختيار الشريط الوردي وشهر أكتوبر يعود إلى دلالات رمزية وتاريخية مميزة وفقا لموقع healthline:

• رمزية اللون الوردي: يرمز اللون الوردي إلى الأنوثة، الرقة، والحب، مما يجعله مثاليًا لتمثيل قضايا النساء، ومنها سرطان الثدي.

• نشأة الفكرة: تعود فكرة استخدام الأشرطة لتسليط الضوء على القضايا الصحية إلى الشريط الأحمر الخاص بالإيدز. وفي أوائل التسعينيات، اقترحت الناشطة “شارلوت هايلي” اعتماد الشريط الوردي للتوعية بسرطان الثدي.

• انتشار الفكرة عالميًا: في عام 1992، تبنت مجلة Self بالتعاون مع شركة Estée Lauder الشريط الوردي، ووزعت ملايين الأشرطة الوردية في المستشفيات والمتاجر، ليصبح رمزًا عالميًا للحملة.

أسباب ارتباط أكتوبر بسرطان الثدي:

• شهر عالمي للتوعية: تم اختيار أكتوبر منذ ثمانينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة كوقت لتعزيز حملات التوعية بسرطان الثدي، ليصبح رمزًا عالميًا لاحقًا.

• تعزيز التضامن: استخدام الشريط الوردي خلال فعاليات أكتوبر ساعد في توحيد جهود التوعية عالميًا، مما أطلق عليه “أكتوبر الوردي”.

• تنظيم الفعاليات: تُقام في هذا الشهر أنشطة متنوعة مثل جمع التبرعات، حملات الفحص المجاني، وزيادة وعي النساء حول أهمية الكشف المبكر.

أهداف أكتوبر الوردي:

1. زيادة الوعي الصحي: تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر ودوره في إنقاذ الأرواح.

2. الدعم النفسي: تقديم الدعم المعنوي والمادي للنساء المصابات بسرطان الثدي.

3. تمويل الأبحاث: جمع الأموال لدعم الأبحاث العلمية وتطوير طرق علاج جديدة.

الشريط الوردي ورمزيته:

• الأمل: يعكس الأمل في الشفاء وتطوير علاجات فعّالة.

• التضامن: يمثل الوقوف بجانب المرضى وعائلاتهم.

• التوعية: يُذكر بأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر.

• القوة والأنوثة: يعبّر عن شجاعة النساء في مواجهة المرض.

كيف أصبح الشريط الوردي رمزًا عالميًا؟

بدأت فكرة الشريط الوردي بفضل تعاون إيفلين لودر، نائبة رئيس شركة Estée Lauder، مع الناشطة “شارلوت هايلي”، ومنذ تبنيه رسميًا في أوائل التسعينيات، أصبح رمزًا عالميًا للمبادرات والحملات التوعوية المتعلقة بسرطان الثدي.

رسالة الشريط الوردي وأكتوبر الوردي:

يجسد الشريط الوردي رسالة أمل وتضامن مع النساء المصابات، بينما يُمثل أكتوبر الوردي فرصة للتعاون العالمي لدعم الأبحاث وتشجيع الكشف المبكر، هذه الجهود المشتركة أنقذت حياة الملايين ووضعت سرطان الثدي في صدارة القضايا الصحية العالمية.