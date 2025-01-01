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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بدء التسجيل بدورة اللغة الإنجليزية في المجال الرياضي بآداب حلوان

صورة توضيحية
صورة توضيحية
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أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بجامعة حلوان، بدء التسجيل في دورة اللغة الإنجليزية (المجال الرياضي)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، الدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، وبإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

تشمل الدورة تدريبًا متخصصًا على المصطلحات المرتبطة بالاستماع، المحادثة، والكتابة، بإجمالي 24 ساعة تدريبية.

 وتستهدف الدورة تطوير مهارات الطلاب المهتمين باللغة الإنجليزية في السياق الرياضي.

ويدعو المركز جميع الراغبين في الالتحاق بالدورة إلى سرعة التسجيل، حيث تبلغ التكلفة 600 جنيه للطالب المصرى مع إحضار صورة البطاقة الشخصية، و150 دولارًا للطلاب الوافدين مع إحضار صورة جواز السفر.

البطاقة الشخصية المجال الرياضي دورة اللغة الانجليزية