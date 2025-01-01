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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غرق أكثر من 1500 خيمة في غزة بسبب سوء الأحوال الجوية

خيام غزة
خيام غزة
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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 1500 خيمة للنازحين في القطاع غمرتها مياه الأمطار وسط سوء الأحوال الجوية على مدار اليومين الماضيين.
وسجلت فرق الدفاع المدني مئات الخيام التي غمرتها المياه حتى مستوى 30 سم، ما تسبب بأضرار في ممتلكات الأهالي وفرشاتهم. 
وقالت الوازرة إن الخيام -التي يقع بعضها في شمال مدينة غزة وجنوب خانيونس ووسط دير البلح- أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الفيضانات.

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