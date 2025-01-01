غرق أكثر من 1500 خيمة في غزة بسبب سوء الأحوال الجوية

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 1500 خيمة للنازحين في القطاع غمرتها مياه الأمطار وسط سوء الأحوال الجوية على مدار اليومين الماضيين.

وسجلت فرق الدفاع المدني مئات الخيام التي غمرتها المياه حتى مستوى 30 سم، ما تسبب بأضرار في ممتلكات الأهالي وفرشاتهم.

وقالت الوازرة إن الخيام -التي يقع بعضها في شمال مدينة غزة وجنوب خانيونس ووسط دير البلح- أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الفيضانات.