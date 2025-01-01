أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 22 سنتًا ليبلغ 75.79 دولار للبرميل، في تداولات يوم أمس الثلاثاء، مقابل 76.01 دولار في تداولات يوم أول من أمس الاثنين.

وأفادت المؤسسة، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه في الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتًا، لتبلغ 74.64 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتًا لتبلغ 71.72 دولار.