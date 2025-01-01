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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 22 سنتًا

النفط الكويتي
النفط الكويتي
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أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 22 سنتًا ليبلغ 75.79 دولار للبرميل، في تداولات يوم أمس الثلاثاء، مقابل 76.01 دولار في تداولات يوم أول من أمس الاثنين.
وأفادت المؤسسة، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه في الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتًا، لتبلغ 74.64 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتًا لتبلغ 71.72 دولار.

برميل النفط الكويتي برميل النفط