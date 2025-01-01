القمح الأوروبي يحقق مكاسب سنوية بفضل دعم الحبوب الأمريكية

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن العقود الآجلة للقمح الأوروبي واصلت مكاسبها مسجلة ارتفاعا سنويا، بدعم من قوة الحبوب الأمريكية في نهاية العام والمخاوف من تقليص إمدادات القمح الروسي.

وارتفع قمح الطحين المعياري تسليم مارس ببورصة "يورونكستط" في باريس 1.3% عند التسوية أمس إلى 237.25 يورو (246.41 دولار) للطن بعد جلسة مختصرة قبل إغلاقها بمناسبة حلول العام الجديد، وعلى مدار العام، ارتفعت أسعار أقرب شهور الاستحقاق 6.6% مما أدى إلى تقليص الخسائر من العام الماضي، حين تراجعت الأسعار عن مستوياتها القياسية في عام 2022 بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال متعاملون إن العقد سجل في وقت سابق 237.50 يورو، في أعلى مستوى في 6 أشهر لسعر أقرب شهور الاستحقاق متجاوزا مستوى 235 يورو، مما حفز الاهتمام بالشراء بكميات صغيرة في فترة العطلة.

ومثل عقود شيكاجو الآجلة، لامس القمح في بورصة "يورونكست" أدنى مستوى في 4 سنوات في عام 2024 وسط وفرة المعروض العالمي وصادرات قوية من البحر الأسود مما قلص مخاوف تأثيرات الحرب.