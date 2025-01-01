الصين تبدأ التشغيل الكامل لأكبر محطة للطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ في العالم

دخلت محطة فنجنينج للطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ في مدينة تشنجده بمقاطعة خبي شمالي الصين، مرحلة التشغيل الكامل.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأربعاء، أن المحطة، التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، تديرها شركة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، وتتمتع بسعة إجمالية مركبة تبلغ 3.6 مليون كيلووات، مع قدرة مصممة على توليد 6.61 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء سنويا.

وأوضحت الشركة، في بيان نقلته "شينخوا"، أنه منذ بدء تشغيل الوحدات الأولية للمحطة في عام 2021، تم إنتاج ما يقرب من 8.62 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء.

وتعتبر تقنية التخزين بالضخ إحدى الركائز الأساسية في تخزين الطاقة المتجددة، حيث تلعب دورا محوريا في دعم التحول نحو الطاقة الخضراء في الصين.

وتوقعت الشركة أن تسهم محطة فنجنينج في توفير 480800 طن من الفحم القياسي، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.2 مليون طن سنويا، مما يعزز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة البيئية.

