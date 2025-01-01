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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 17 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على جباليا ومخيم البريج في غزة

غزة
غزة
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استشهد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون في غارات جوية إسرائيلية على بلدة جباليا شمال قطاع غزة ومخيم البريج فجر اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأفادت وكالة وفا بأن 15 شخصا، معظمهم من الأطفال، استشهدوا في غارة على منزل في جباليا. كما تسببت غارة منفصلة في استشهاد شخصين آخرين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مناطق سكنية في بلدة بيت لاهيا بمخيم جباليا، فيما قصفت طائرات الاحتلال المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة، واستهدفت المدفعية الأحياء الجنوبية الشرقية في مخيم البريج.

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