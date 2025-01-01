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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بنها يهنئ طالبا بكلية العلوم لتميزه العلمي

جامعة بنها
جامعة بنها
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هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الطالب محمد مصطفى محمد عمار بكلية العلوم ببرنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية بمقر الجامعة بالعبور على نشر فصل في كتاب بعنوان "Nutrition and Traumatic Brain Injury (TBI)" في دار النشر العالمية وذلك بحضور الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم.

وقال "الجيزاوي"، إن جامعة بنها تزخر بالعديد من الطلاب المتميزين في مختلف التخصصات العلمية.

يذكر أن الفصل الذي نشر بالكتاب يلقي الضوء على تأثير التغذية على وسلوك وظائف وإصابات المخ الصدمية.

ويتناول أيضا الميكانيكا الحيوية لهذا المرض التي تؤدي إلى تلف الدماغ، وينتهي الفصل بالتوجيه الي الكثير من الابحاث لتطوير الفهم وتحسين التجنب والوقاية من إصابات الدماغ الصدمية.

رئيس جامعة بنها كلية العلوم ناصر الجيزاوي عميد كلية العلوم