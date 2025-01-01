الأرصاد: انحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة ومحدودة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن صور الأقمار الصناعية، تشير اليوم، إلى انحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، كما يعم الاستقرار في الأحوال الجوية على باقى الأنحاء.

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد، اليوم الأربعاء، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 6 درجات، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجات.