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الأربعاء 01 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأمريكي المنتخب يعتزم حضور جنازة كارتر

ترامب
ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه حضور الجنازة الرسمية التي ستقام الأسبوع المقبل للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي توفي يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 100 عام.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن تصريحات ترامب جاءت خلال حفل رأس السنة الجديدة بمنزله في ولاية فلوريدا؛ حيث أكد رغبته في حضور جنازة كارتر بالكاتدرائية الوطنية في 9 يناير الجاري في واشنطن العاصمة.
 

الرئيس الأمريكي جنازة كارتر ترامب