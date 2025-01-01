الرئيس الأمريكي المنتخب يعتزم حضور جنازة كارتر

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه حضور الجنازة الرسمية التي ستقام الأسبوع المقبل للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي توفي يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 100 عام.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن تصريحات ترامب جاءت خلال حفل رأس السنة الجديدة بمنزله في ولاية فلوريدا؛ حيث أكد رغبته في حضور جنازة كارتر بالكاتدرائية الوطنية في 9 يناير الجاري في واشنطن العاصمة.

