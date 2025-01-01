الجارديان: زيلينسكي يتعهد بتحقيق تقدم في ساحة القتال

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على خطاب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للشعب بمناسبة العام الجديد، والذي تعهد فيه أن يكون عام 2025 هو "عام أوكرانيا" في الصراع الذي تدور رحاه مع القوات الروسية منذ قرابة ثلاثة أعوام.

ولفتت الصحيفة - في تقرير إخباري - إلى أن كلمة الرئيس الأوكراني تأتي في وقت تقوم فيه القوات الروسية بقصف العاصمة الأوكرانية كييف ؛ مما تسبب في خسائر كبيرة.

وأشارت "الجارديان" إلى أن الرئيس الأوكراني تعهد في كلمته التي ألقاها منتصف ليلة أمس الثلاثاء بوضع نهاية للعملية العسكرية الروسية، والتي بدأت في فبراير عام 2022، مضيفة أنه منذ بداية الصراع بين الطرفين يواجه الجنود الأوكرانيون قوات تتفوق عليهم في العدد والعتاد.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن تحقيق السلام لن يأتي على شكل منحة أو هدية ولكن يجب انتزاعه من خلال العمل على توقف تلك الحرب، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية مساندة الولايات المتحدة لأوكرانيا من أجل تحقيق ذلك الهدف.

ولفت زيلينسكي إلى أنه تواصل مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب وشخصيات عديدة داخل الأوساط الأمريكية من أجل حشد الدعم اللازم لبلاده لوضع نهاية للحرب، معربا عن ثقته في الوقت نفسه من أن الرئيس الأمريكي القادم لديه الرغبة والقدرة على إنهاء الصراع بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية استأنفت هجماتها أمس على العاصمة الأوكرانية كييف؛ مما تسبب في خسائر فادحة، طبقا لما ذكره مسئولون في العاصمة الأوكرانية.

وأبرز التقرير تحليلا لمعهد الدراسات العسكرية نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أمس يوضح أن القوات الروسية تمكنت خلال العام الماضي من التقدم حوالي 4،000 كيلومتر داخل الأراضي الأوكرانية، وهو ما يوازي سبعة أضعاف التقدم الذي حققته عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن الجانب الروسي حقق معظم تلك المكاسب العسكرية في فصل الخريف وخاصة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر حيث تمكنت القوات الروسية من السيطرة على 610 كيلومترات خلال أكتوبر إلى جانب 725 كيلومترا خلال نوفمبر بينما تقدمت لمسافة 465 كيلومترا خلال شهر ديسمبر المنقضي.

ولفتت البيانات الصادرة عن المعهد إلى الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها أوكرانيا مع بداية العام الجديد على ضوء حشد موسكو للكثير من الموارد لدعم المجهود الحربي الروسي في كييف خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بعد عودة الرئيس ترامب للبيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة القادمة.