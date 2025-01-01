غازبروم الروسية توقف إمدادات الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا مع انتهاء سريان اتفاقية النقل

أعلنت شركة غازبروم الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن رفض كييف تمديد اتفاقية نقل الغاز مع موسكو أجبرها على وقف نقل الغاز في الساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو (5:00 صباحا بتوقيت جرينتش) يوم 1 يناير.

وذكر البيان -الذي نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- "نظرا لرفض أوكرانيا مرارا وتكرارا وبشكل واضح تمديد هذه الاتفاقيات، حُرمت غازبروم من القدرة الفنية والقانونية على توريد الغاز للنقل عبر أوكرانيا اعتبارا من 1 يناير 2025. وتوقف توريد الغاز الروسي لنقله عبر أوكرانيا في الساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو".

وأشارت الشركة إلى أن اتفاقيات نقل الغاز التي تبلغ مدتها خمس سنوات مع شركة نفتوغاز الأوكرانية بشأن التعاون بين مشغلي أنظمة نقل الغاز الروسية والأوكرانية انتهت في 1 يناير.

ونصت الاتفاقية على نقل 40 مليار متر مكعب من الغاز الروسي عبر أوكرانيا سنويا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد صرح في وقت سابق بأنه لن يكون هناك عقد جديد لنقل الغاز الروسي لأنه من غير الممكن التوصل إلى اتفاق قبل أيام قليلة من حلول العام الجديد، وأعلنت كييف بدورها عن خطط لوقف نقل الغاز الروسي.