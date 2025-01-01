سجلت رقما قياسيا سنويا جديدا.. ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 8.2% خلال 2024

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.2% على أساس سنوي في عام 2024 لتسجل رقما قياسيا سنويا جديدا، بفضل زيادة شحنات أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أفادت، في بيان اليوم الأربعاء،بأن صادرات البلاد بلغت 683.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 683.6 مليار دولار المسجل في عام 2022، فيما انخفضت الواردات بنسبة 1.6% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 632 مليار دولار العام الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 51.8 مليار دولار.

وأشارت إلى ارتفاع صادرات أشباه الموصلات بنسبة 43.9% على أساس سنوي إلى 141.9 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 129.2 مليار دولار المسجل في عام 2022، مشيرة إلى أن ذلك الأداء القوي للرقائق جاء مدفوعا بالطلب القوي على المنتجات المتميزة، بما في ذلك رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، على الرغم من الانخفاض العام في أسعار أشباه الموصلات العالمية.

وأوضحت الوزارة أن صادرات السيارات تراجعت بنسبة 0.1% إلى 70.8 مليار دولار بسبب اضطرابات الإنتاج الناجمة عن إضرابات العمال في شركات تصنيع قطع غيار السيارات في النصف الثاني.

وشهدت صناعة الصحة الحيوية ارتفاعا في الصادرات بنسبة 13.1% على أساس سنوي إلى 15.1 مليار دولار، بفضل الأداء القوي للمنتجات الحيوية المماثلة.

وأوضحت أنه في ديسمبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 61.38 مليار دولار، مسجلة زيادة لمدة 15 شهرا متتاليا،وزادت الواردات بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الشهر الماضي لتصل قيمتها إلى 54.8 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري بلغ 6.49 مليارات دولار،كما قفزت صادرات الرقائق الإلكترونية بنسبة 41.5% إلى 14.5 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى شهري لها، بينما تتراجع صادرات السيارات بنسبة 5.3% إلى 6 مليارات دولار، في حين ارتفعت صادرات السلع البتروكيماوية بنسبة 1.8% إلى 3.9 مليارات دولار.

وبذلك حققت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا لمدة 19 شهرا متتاليا.

