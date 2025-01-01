تليفزيون "بريكس": إندونيسيا بصدد إطلاق مشروع ضخم لإعادة تشجير الغابات

أعلنت الحكومة الإندونيسية عزمها إطلاق مشروع ضخم لإعادة تشجير الغابات من أجل استعادة التوازن البيئي ودعم برنامج إمدادات الغذاء في البلاد.

وقال المبعوث الرئاسي الخاص لشئون الطاقة والبيئة هاشم دجوجهاداديكوسومو - حسبما ذكر تليفزيون "بريكس" اليوم الأربعاء في نشرته الناطقة بالإنجليزية -: إن هذا المشروع سيركز على إعادة تشجير المناطق المتضررة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وزيادة إنتاج الغذاء في المنطقة، ومن المتوقع أن يلعب المشروع دورا مهما في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الأنظمة الزراعية المحلية.

وبدوره.. قال وزير الغابات الإندونيسي راجا جولي أنتوني: إنه سيتم استخدام نظام الزراعة البينية التي تجمع بين زراعة نباتين مختلفين في نفس الوقت وفي نفس الحقل، وهي طريقة مفيدة للنظام البيئي والمجتمعات المحيطة.

وبموجب المشروع تخطط الحكومة بشكل مبدئي لزراعة 500 ألف هكتار من الأراضي، فيما تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في مجال مكافحة إزالة الغابات في إندونيسيا وتعزيز التنمية المستدامة.

يذكر أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.