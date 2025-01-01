احتفالا بالعام الجديد.. قصور الثقافة بالغربية تقدم فعاليات متنوعة في "ملتقى المحبة"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، يوما ثقافيا، بمحافظة الغربية، بعنوان "ملتقى المحبة الأول"، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالعام الجديد.

شهد اليوم الثقافي عددا من الفعاليات، بدأت صباحا بفقرة شعرية بقصر ثقافة طنطا تحت عنوان "نيلا تتدفق المحبة"، ألقى خلالها شعراء الغربية الكثير من القصائد والأبيات الشعرية، كما توجهت القافلة لزيارة مركز أورام الأطفال بطنطا وتقديم بعض الهدايا وعمل عدد من الفقرات الترفيهية لمسرح العرائس، بجانب منح شهادات التقدير لأطباء المركز تقديرا لدورهم البارز في خدمة المرضى.

وتوجهت القافلة الثقافية لمقر الكنسية الإنجيلية الأولى بطنطا، لتقديم التهنئة بالعام الميلادي الجديد، وغرس شجرة الزيتون كرمز للمحبة والسلام، فيما استقبل المسجد الأحمدي القافلة، بحضور مشايخ وأئمة المسجد، كما تم تقديم شجرة الزيتون للمسجد، في إشارة للمحبة والسلام والتنوير.

أقيمت الفعاليات بحضور د. محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، واختتمت داخل المركز الثقافي لمدينة طنطا بعزف للنشيد الوطني، وعدد من الكلمات لضيوف الملتقى، فيما شهدت الليلة تكريم الكثير من رموز الغربية في مجالات الأدب، والثقافة، والفن، والعمل الخيري، قبل أن تقدم فرقة طنطا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان محمود صفوت عددا من أغاني زمن الفن الجميل.

فعاليات الملتقى أقيمت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن خلال فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، ونادي أدب طنطا برئاسة د. البيومي عوض، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية، وممثلين عن الأوقاف والكنسية، وأعضاء مجلس النواب، ورجال الإعلام، ولفيف من أدباء وفناني المحافظة.

9d313863-b35e-43d2-8ad3-287f59ace0e9

1245f5c0-fbdd-4989-ad23-e899d6ddead8