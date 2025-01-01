ads
الأربعاء 01 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشاري: الدولة تدخلت لإصلاح البيئة العمرانية في القاهرة التاريخية| فيديو

الدكتور سعيد حسانين،
الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن هناك جدوى عظيمة وراء تطوير القاهرة التاريخية، حيث إن هذه المنطقة تعتبر ذات قيمة عالية جدًا لبعدها التاريخي والتراثي والأثري.

وأضاف حسانين في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن منطقة القاهرة التاريخية بها العديد من المناطق التراثية والأثرية، كما أنها تعتبر من مناطق التراث العمراني على مستوى العالم التي لا يوجد مثيل لها على مستوى العالم خاصة أنها تجمع حضارات كثيرة جدًا.

وتابع، أن هذه المناطق حدث بها تدهور عمراني واقتصادي واجتماعي وثقافي، وكان على الدولة أن تتدخل لمحاولة إصلاح العمران القائم الموجود لإصلاح البيئة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، موضحًا أنه تم رصد المناطق التي تعتبر غير آمنة والملوثة بيئة واجتماعية وعملت لكل منطقة من هذه المناطق خطة معينة.

وأردف استشاري التخطيط العمراني، أن الدولة بدأت مثلا على سبيل المثال "القاهرة الخديوية" بتجميل الواجهات وإعادتها كما كانت عليه من قبل وبالتالي أصبحت عروسًا مرة أخرى، فضلا عن إصلاح الطرق في تلك المناطق.

القاهرة التاريخية المناطق التراثية التراث العمراني البيئة العمرانية القاهرة الخديوية الطرق