استشاري: الدولة تدخلت لإصلاح البيئة العمرانية في القاهرة التاريخية| فيديو

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن هناك جدوى عظيمة وراء تطوير القاهرة التاريخية، حيث إن هذه المنطقة تعتبر ذات قيمة عالية جدًا لبعدها التاريخي والتراثي والأثري.

وأضاف حسانين في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن منطقة القاهرة التاريخية بها العديد من المناطق التراثية والأثرية، كما أنها تعتبر من مناطق التراث العمراني على مستوى العالم التي لا يوجد مثيل لها على مستوى العالم خاصة أنها تجمع حضارات كثيرة جدًا.

وتابع، أن هذه المناطق حدث بها تدهور عمراني واقتصادي واجتماعي وثقافي، وكان على الدولة أن تتدخل لمحاولة إصلاح العمران القائم الموجود لإصلاح البيئة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، موضحًا أنه تم رصد المناطق التي تعتبر غير آمنة والملوثة بيئة واجتماعية وعملت لكل منطقة من هذه المناطق خطة معينة.

وأردف استشاري التخطيط العمراني، أن الدولة بدأت مثلا على سبيل المثال "القاهرة الخديوية" بتجميل الواجهات وإعادتها كما كانت عليه من قبل وبالتالي أصبحت عروسًا مرة أخرى، فضلا عن إصلاح الطرق في تلك المناطق.