عقدت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع هيئة توجيه عام الصحافة المدرسية بالمديرية وإدارة مطروح التعليمية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية.

في مستهل الاجتماع، هنأت وكيل الوزارة الحضور بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد متمنية للجميع وافر السداد وجل التوفيق بما يساهم في تطوير المنظومة التربوية بمطروح.

وأكدت وكيل “تعليم مطروح” أهمية ممارسة الطلاب لأنشطة الصحافة المدرسية المتنوعة ودورها المحوري في اكتشاف المواهب الطلابية وصقل المهارات الإعلامية والمساهمة في بناء شخصية الطالب.

وأوضحت لموجهي الصحافة، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بجماعية الأداء من أجل تطوير منظومة الإعلام التربوي بكافة مدارس المحافظة، مؤكدة ضرورة مشاركة منابر الإذاعة المدرسية وكافة الفنون الصحفية في تفعيل المبادرات البيئية والوطنية التي تم التوجيه بها خلال الأيام الماضية وذلك في سبيل ترسيخ الإنتماء الوطني والوعي القومي لدي أبنائنا الطلاب من أجل إعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية عاشق لوطنه قادر علي النهوض به ومواكبة الثورة التكنولوجية الحديثة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت نادية فتحي، أن الصحافة تعد درع الأمة المتين ومرأة صادقة للأنشطة التربوية المتنوعة بالمؤسسات التعليمية وترسخ داخل الطلاب القيم الروحية والوطنية.

وكيل تعليم مطروح تؤكد الدور الإيجابي للمنابر الإعلامية بالمدارس لتوعية الطلاب

IMG-20250101-WA0023

IMG-20250101-WA0021

IMG-20250101-WA0022

IMG-20250101-WA0019