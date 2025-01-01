الأرصاد تعلن تحسن الأحوال الجوية بأول أيام عام 2025| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه مع بداية العام سيكون هناك تحسن طفيف في الأحوال الجوية مقارنة بالأيام الماضية، والتي كنا نتأثر فيها بانخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوت الشدة وعدم استقرار في الأحوال الجوية لوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وعلى سطح البحر المتوسط.

وأضافت منار في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه بداية من اليوم سنبدأ في التأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارًا بشكل كبير وعدم وجود أي سحب مؤثرة في المحافظات الداخلية في سقوط أمطار، وبالتالي سنشعر بتحسن في قيم درجات الحرارة نهارًا وتتجه نحو الارتفاعات وتعود للمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وتابعت، أن اليوم متوقع وصول القاهرة الكبرى نهارًا من 19 إلى 20 درجة، وبالتالي الأجواء شتوية مائلة للبرودة، معتدلة في المحافظات الشمالية، ولكن فترات الليل هناك برودة شديدة، موضحةً أن فرص الأمطار قلت بشكل كبير وتتلاشى من المحافظات الداخلية، وكمياتها قلت في المحافظات الشمالية، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما في بعض الأماكن من المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم.