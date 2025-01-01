طقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار متوسطة والعظمى بالقاهرة 19 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية و مائل للدفىء علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء وشديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد، اليوم الأربعاء، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وامطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 19 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمي والصغري 9 درجة .